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«Челси» собирается продать 10 футболистов

20 Апреля 2023 • 07:47 Комментировать

Лондонский «Челси» собирается провести чистку состава в летнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Мэтт Лоу.

Как стало известно журналисту, перед тем, как новый главный тренер начнет готовить команду к новому сезону, спортивный директор «пенсионеров» попробует расстаться примерно с десятью футболистами. В летнее трансферное окно команду, скорее всего, покинут: Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Рахим Стерлинг, Конор Галлахер и еще несколько игроков.

«Челси» завершил участие в Лиге чемпионов на стадии ¼ финала, уступив мадридскому «Реалу». В АПЛ «пенсионеры» занимают 11-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2023
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