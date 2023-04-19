Мёрфи: «Не думаю, что «Ливерпулю» нужен Макаллистер»

Бывший английский футболист Дэнни Мёрфи рассказал, что думает о потенциальных новичках «Ливерпуля».

Коллектив Юргена Клоппа нуждается в усилении, что особенно касается средней линии. «Красные» считаются претендентами на Алексиса Макаллистера («Брайтон») и Мэйсона Маунта («Челси»).

«Я бы не стал подписывать Макаллистера за 60 млн фунтов стерлингов, поскольку я не думаю, что он нужен «Ливерпулю». Да, Алексис – отличный игрок, очень умный и техничный, но Клоппу сейчас нужны полузащитники другого плана.

Было бы выгодно подписать Маунта, учитывая истекающий через год контракт с «Челси». За него явно не придётся переплачивать», – цитирует TalkSport Мёрфи.