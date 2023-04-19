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Мёрфи: «Не думаю, что «Ливерпулю» нужен Макаллистер»

19 Апреля 2023 • 23:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
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22.04 17:00

Бывший английский футболист Дэнни Мёрфи рассказал, что думает о потенциальных новичках «Ливерпуля».

Коллектив Юргена Клоппа нуждается в усилении, что особенно касается средней линии. «Красные» считаются претендентами на Алексиса Макаллистера («Брайтон») и Мэйсона Маунта («Челси»).

«Я бы не стал подписывать Макаллистера за 60 млн фунтов стерлингов, поскольку я не думаю, что он нужен «Ливерпулю». Да, Алексис – отличный игрок, очень умный и техничный, но Клоппу сейчас нужны полузащитники другого плана.

Было бы выгодно подписать Маунта, учитывая истекающий через год контракт с «Челси». За него явно не придётся переплачивать», – цитирует TalkSport Мёрфи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Дэнни Мерфи Брайтон Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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