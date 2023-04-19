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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» намерен выручить рекордную сумму от продажи Нунеса – на игрока претендуют гранды АПЛ

19 Апреля 2023 • 22:41 Комментировать
Лестер
...
Вулверхэмптон
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22.04 17:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес может перебраться в один из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Интерес к 24-летнему португальцу проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», планирующие побороться за подписание хавбека в грядущее трансферное окно. Согласно сведениям Football Insider, руководство «волков» рассчитывает заработать на продаже Нунеса рекордную для клуба сумму, учитывая усилившийся интерес со стороны местных грандов. Самая крупная продажа «Вулверхэмптона» на данный момент – трансфер Диогу Жоты в «Ливерпуль» за 45 млн евро.

Контракт Матеуса Нунеса рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН
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