Маротта: «Лукаку любит «Интер», но многое будет зависеть от «Челси»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о будущем Ромелу Лукаку.

Нападающий арендован у лондонского «Челси» до конца сезона. Сам бельгиец заинтересован в переходе в «Интер» на постоянной основе, однако между клубами по-прежнему нет договорённости.

«Впереди у нас ещё два месяца совместной работы с Лукаку по текущему арендному договору, после чего нам нужно будет оценить ситуацию. Ромелу любит «Интер», что очень важно, но многое будет зависеть от «Челси» – клуб должен быть открыт к дискуссии. Посмотрим, что нас ждёт», – высказался в интервью Mediaset Маротта.