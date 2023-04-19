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Маротта: «Лукаку любит «Интер», но многое будет зависеть от «Челси»

19 Апреля 2023 • 22:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о будущем Ромелу Лукаку.

Нападающий арендован у лондонского «Челси» до конца сезона. Сам бельгиец заинтересован в переходе в «Интер» на постоянной основе, однако между клубами по-прежнему нет договорённости.

«Впереди у нас ещё два месяца совместной работы с Лукаку по текущему арендному договору, после чего нам нужно будет оценить ситуацию. Ромелу любит «Интер», что очень важно, но многое будет зависеть от «Челси» – клуб должен быть открыт к дискуссии. Посмотрим, что нас ждёт», – высказался в интервью Mediaset Маротта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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