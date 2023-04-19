Эриксен – о текущем сезоне: «Год назад я мог только мечтать об этом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен доволен положением дел в команде.

Датский футболист пополнил ряды «красных дьяволов» прошлым летом, перебравшись на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Брентфорда».

«Если оглядываться назад, год назад я мог лишь мечтать о том, где нахожусь сейчас. Моим главным желанием была возможность снова играть в футбол. Мне очень повезло, что наш тренер захотел видеть меня в команде. Мы уже выиграли один трофей, но продолжаем претендовать ещё на два», – заявил Эриксен на пресс-конференции в преддверии ответного матча Лиги Европы против «Севильи».