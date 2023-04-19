Тен Хаг: «Де Хеа – разносторонний вратарь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил голкипера своей команды Давида де Хеа.

«Контроль мяча очень важен, и с помощью вратаря вы можете осложнить задачу оказывающему давление сопернику. Конечно, нельзя забывать и о прямой обязанности голкипера – спасать команду от пропущенных голов. Сильные стороны Давида не ограничиваются чем-то одним», – цитирует журналист Лаури Уайтуэлл нидерландского наставника.

Действующий контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне текущего года, однако стороны уже достигли прогресса в переговорах по продлению соглашения.