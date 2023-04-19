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В «Челси» впечатлены Нагельсманном

19 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового главного тренера.

После завершения сезона свой пост покинет Фрэнк Лэмпард, занимающий должность временного наставника «синих». К тому времени боссы лондонского клуба планируют найти достойного преемника. Как недавно сообщалось, переговоры с Юлианом Нагельсманном продолжаются, а Луис Энрике решил отказаться от обсуждений.

Согласно обновлённому отчёту 90min, в настоящий момент у «Челси» нет предпочтительного кандидата, но переговоры с Нагельсманном весьма впечатлили руководство клуба – он остаётся основным претендентом. В списке интересов «Челси» также фигурируют Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти и Рубен Аморим.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
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