В «Челси» впечатлены Нагельсманном

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового главного тренера.

После завершения сезона свой пост покинет Фрэнк Лэмпард, занимающий должность временного наставника «синих». К тому времени боссы лондонского клуба планируют найти достойного преемника. Как недавно сообщалось, переговоры с Юлианом Нагельсманном продолжаются, а Луис Энрике решил отказаться от обсуждений.

Согласно обновлённому отчёту 90min, в настоящий момент у «Челси» нет предпочтительного кандидата, но переговоры с Нагельсманном весьма впечатлили руководство клуба – он остаётся основным претендентом. В списке интересов «Челси» также фигурируют Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти и Рубен Аморим.