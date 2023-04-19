Оуэн – о «Челси»: «Не понимаю, как можно потратить 600 млн на трансферы, но остаться без форварда»

Бывший английский футболист Майкл Оуэн раскритиковал работу «Челси» на трансферном рынке.

Лондонский клуб вложил в новичков порядка 600 млн евро с прошлого лета, однако результатов это не дало. В последних шести матчах «синие» забили только один гол.

«Как можно было потратить на трансферы 600 млн евро, но остаться без форварда? Это одна из величайших загадок за всю историю. Сейчас в «Челси» нет игрока, способного делать разницу у чужих ворот, команда выглядит беззубой в атаке. Они накупили столько игроков, но не решили проблемы. Теперь «Челси» нужно заботиться о том, как сократить состав, потому что работа с 30 футболистами утомит любого тренера», – цитирует журналист Альфредо Педулла экс-нападающего.