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Гросс продлил контракт с «Брайтоном» официально

19 Апреля 2023 • 19:36 Комментировать

«Брайтон» через свой официальный сайт объявил о продлении контракта с Паскалем Гроссом. 31-летний полузащитник поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2024/2025.

За «Брайтон» Гросс выступает с лета 2017 года. С тех пор немецкий футболист провёл 205 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 37 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Роберто де Дзерби проведёт 23 апреля – против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Паскаль Гросс
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