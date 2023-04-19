«Челси» нашёл нового вратаря

В летнее трансферное окно «Челси» может расстаться с рядом футболистов. Поговаривают, что команду может покинуть кто-то из вратарей – Эдуар Менди или Кепа Аррисабалага. На этом фоне лондонцы ищут нового голкипера. Как сообщает немецкий Bild, «пенсионеры» рассматривают вариант с подписанием Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии».

В сезоне 2022/2023 Кобель провёл за «Боруссию» 29 официальных матчей. В них швейцарский футболист 32 раза доставал мяч из сетки собственных ворот.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Грегора Кобеля в 35 миллионов евро.