«Ливерпуль» подготовил контракт для игрока «Челси»

Будущее полузащитника Мэйсона Маунта остаётся обсуждаемой темой. Контракт 24-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до средины 2024 года, и если стороны в ближайшее время не договорятся о пролонгации договора, то клуб наверняка продаст Маунта летом.

Претендентом номер один на подписание Маунта является «Ливерпуль». Как сообщает Football Insider, «красные» уже подготовили для 24-летнего футболиста контракт, который был утверждён руководителями клуба. Отмечается, что Юрген Клопп очень хочет видеть Мэйсона в составе своей команды.

Добавим, что за первую команду «Челси» Мэйсон Маунт провёл 195 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 37 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.