Известный австрийский специалист Ади Хюттер близок к переезду в Английскую премьер-лигу.

По информации издания Kurier, экс-наставник франкфуртского «Айнтрахта» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со следующего сезона будет руководить лондонским «Кристал Пэлас». Сообщается, что контракт тренера начнёт действовать с 1 июля 2023 года.

Напомним, что «орлы» в текущем розыгрыше Премьер-лиги находятся на 12-м месте за семь туров до конца чемпионата. После отставки Патрика Виейра временным наставником «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон.