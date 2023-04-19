Масалитин предположил, в чём заключается причина неудач «Челси»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проблемах лондонского «Челси» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 18 апреля, «синие» уступили мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2), завершив свои выступления в текущем розыгрыше турнира.

По мнению эксперта, всё дело в нынешней организации клуба и частых сменах наставников. Масалитин подчеркнул, что клубу необходимо время для того, чтобы определить курс развития и подобрать под него нужных футболистов и тренера.

«Если при Абрамовиче клуб работал как часы, то сейчас это лебедь, рак и щука. Меняются тренера, а у них свои определённые схемы, определённые требования, которые не попадают в возможности футболистов», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

После 31 тура текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.