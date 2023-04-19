Фердинанд: «Слышал, что «Реал» хочет назначить Артету»

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд поделился некоторыми слухами из мира футбола.

«Я что-то слышал. Слышал, что «Реал» заинтересован в Артете. Слышал, что Карло Анчелотти может уйти, а Артета хочет возглавить «Реал». Но это просто слухи на улицах», - слова Фердинанда из его подкаста приводит Goal.com.

В настоящий момент Микель Артета тренирует «Арсенал». Лондонцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «канониры» провели на одну игру больше. «Арсенал» может стать чемпионом Англии впервые с 2004 года.