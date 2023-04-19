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Клопп хочет привести в «Ливерпуль» игрока сборной Франции

19 Апреля 2023 • 16:38 Комментировать

В «Ливерпуле» после неудачного сезона намечается перестройка состава. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Игнацио Дженуарди, в шорт-листе футболистов, которых хочет видеть в своей команде Юрген Клопп, находится полузащитник Адриен Рабио.

Подписать Рабио в летнее трансферное окно «Ливерпуль» может бесплатно, ведь контракт 28-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в последний день июня. При этом у француза наверняка будут и другие варианты – ранее слухи активно связывали его с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Адриен Рабио провёл за «Ювентус» 37 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Юрген Клопп Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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