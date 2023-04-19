«Челси» контактировал с Почеттино

Лондонский «Челси» связывался с Маурисио Почеттино, чтобы обсудить назначение аргентинца на пост главного тренера. Об этом в социальных сетях сегодня сообщали британский журналист Мэтт Лоу.

Напомним, «Челси» находится без постоянного тренера после того, как в начале этого месяца клуб уволил Грэма Поттера. Почеттино находится без работы после увольнения из «ПСЖ» прошлым летом. В Англии аргентинец ранее работал у руля таких клубов, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», с которым выходил в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Ещё одним серьёзным кандидатом на получение работы в «Челси» является бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.