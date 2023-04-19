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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Энрике не входит в число фаворитов на пост тренера «Челси»

19 Апреля 2023 • 15:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Луис Энрике вряд ли станет новым главным тренером лондонского «Челси». По информации от The Telegraph, испанский специалист не входит в число фаворитов руководства «синих» на вакантный пост наставника.

Напомним, вместе с Энрике пресса ранее чаще всего связывала с назначением в «Челси» Юлиана Нагельсманна, который недавно был уволен из мюнхенской «Баварии». Немец открыт к получению работы на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» вчера вылетел из Лиги чемпионов и потерял шансы на трофей в этом сезоне. В Английской премьер-лиге команда сейчас занимает одиннадцатую строчку и рискует выдать худший финиш в 21 веке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Луис Энрике
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