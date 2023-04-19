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«ПСЖ» придётся заплатить за Кейна большие деньги

19 Апреля 2023 • 14:43 Комментировать

«ПСЖ» входит в список клубов, которым интересен звёздный нападающий Гарри Кейн. Впрочем, осуществить трансфер футболиста из «Тоттенхэма» гранду Лиги 1 будет непросто. Несмотря на тот факт, что действующий контракт Кейна истекает посреди 2024 года, «шпоры» будут требовать за своего лидера около 100 миллионов евро. Об этом пишет Le Parisien. Отмечается, что президент лондонского клуба Даниэль Леви известен своей жёсткостью в переговорном процессе, хотя у него хорошие отношения с коллегой из «ПСЖ» в лице Нассера аль-Хелаифи.

Также источник приводит тот факт, что английские футболисты не очень привыкли переезжать в другую страну. Впрочем, 29-летний Кейн может решиться на такой шаг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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