Гвардиола: «Возвращение Фодена поможет нам в условиях насыщенного графика»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение в состав полузащитника Фила Фодена, который отсутствовал несколько недель из-за аппендицита.

«Я в восторге от этих новостей. Возвращение Фодена поможет нам в условиях насыщенного графика. Он провёл всего одну тренировку с командой, но мы приняли решение взять его на скамейку запасных на матч с «Баварией». Фодену не понадобится много тренировок, чтобы вернуться в лучшую форму, но 90 минут против «Баварии» ему проводить ещё рано», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Фоден в нынешнем сезоне записал на свой актив 9 голов и 4 ассиста в АПЛ.