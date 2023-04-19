Тьяго Силва: «Мы должны нацелиться на победу в каждом из семи оставшихся матчей сезона»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, «пенсионеры» не выиграли ни одного из шести последних матчей во всех турнирах. В этих поединках команда забила всего три гола.

«Мы должны нацелиться на победу в каждом из семи оставшихся матчей сезона. Когда ты надеваешь футболку «Челси», то просто обязан это делать. Клуб в очень тяжёлой ситуации, но мы должны поднять головы и продолжить работу», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

У Силвы есть контракт с «Челси», который рассчитан до конца следующего сезона.