«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по новому контракту де Хеа

«Манчестер Юнайтед» приблизился к достижению соглашения с испанским вратарём Давидом де Хеа по новому контракту, сообщает журналист Роб Доусон.

По информации источника, в новом соглашении зарплата футболиста сократится, однако будут прописаны различные бонусы за успешные выступления.

Напомним, что действующий контракт де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее сообщалось, что испанец отказывается продлевать соглашение.

За «Манчестер Юнайтед» вратарь выступает с 2011 года. В текущем сезоне де Хеа провёл в составе манкунианцев 47 матчей, пропустил 50 голов и в 21 встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.