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Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»

19 Апреля 2023 • 14:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб проиграл мадридскому «Реалу» в четвертьфинале со счётом 0:4 по сумме двух матчей.

«Немного разочарован и в то же время немного зол. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. Очень обидно заканчивать его подобным образом. Расстроен тем, как развивался матч», – заявил Силва в интервью официальному сайту «Челси» после матча.

Напомним, по ходу этого сезона Силва уже продлил контракт с «Челси» до конца следующей кампании. 38-летний футболист два года назад выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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