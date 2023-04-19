Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб проиграл мадридскому «Реалу» в четвертьфинале со счётом 0:4 по сумме двух матчей.

«Немного разочарован и в то же время немного зол. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. Очень обидно заканчивать его подобным образом. Расстроен тем, как развивался матч», – заявил Силва в интервью официальному сайту «Челси» после матча.

Напомним, по ходу этого сезона Силва уже продлил контракт с «Челси» до конца следующей кампании. 38-летний футболист два года назад выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси».