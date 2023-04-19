Фердинанд: «Тен Хаг вернул «Манчестер Юнайтед» стабильность»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил достижения Эрика тен Хага в первом сезоне у руля «красных дьяволов». Напомним, нидерландский специалист уже выиграл для команды Кубок лиги – первый трофей с 2017 года. Манкунианцы сейчас идут на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Тен Хаг вернул «Манчестер Юнайтед» стабильность. При нём мы снова начали испытывать гордость за клуб. Он определил направление развития и построил дисциплину», – цитирует Фердинанда Five UK.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, покинув перед этим амстердамский «Аякс».