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В «Челси» отказались от назначения Энрике и сделали выбор в пользу Лэмпарда

19 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Руководство «Челси» не захотело назначать испанского тренера Луиса Энрике сразу после увольнения Грэма Поттера в начале текущего месяца, сообщает Daily Express.

По информации источника, вместо этого в лондонском клубе решили назначить Фрэнка Лэмпарда временным тренером. Ранее сообщалось, что такое решение руководства «Челси» разочаровало Энрике.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после чемпионата мира 2022 года, где испанцы сумели дойти до 1/8 финала турнира. Кроме того, Энрике работал в «Барселоне», выиграв с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов в 2015 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Луис Энрике
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