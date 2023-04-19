Рэшфорд вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд возобновил тренировочные занятия с командой. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Рич Фэй.

Кроме того, как отметил инсайдер, к тренировочному процессу «красных дьяволов» присоединились Марсель Забитцер, Тирелл Маласиа и Люк Шоу.

Напомним, что Рэшфорд из-за травмы попустил несколько матчей манкунианцев.

Ближайший поединок «Манчестер Юнайтед» проведет против «Севильи» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Игра состоится в Испании 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.