«Кристал Пэлас» хочет сохранить Ходжсона и на следующий сезон

Известный английский специалист Рой Ходжсон встал у руля лондонского «Кристал Пэлас» и сделал это насколько успешно, что руководство клуба, хотя и рассматривало первоначально его лишь как «затычку» до конца текущего сезона, решило довериться ему и на следующий чемпионат. Об этом сообщает The Telegraph.

Теперь мяч на стороне самого Ходжсона, который находится в возрасте, когда люди уже стремятся к спокойной пенсионной жизни. Но, даже если он откажется от должности главного наставника, боссы «Кристал Пэлас» хотели бы продолжить с ним сотрудничество даже в роли консультанта.