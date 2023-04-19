«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с представителями Фримпонга

«Манчестер Юнайтед» продолжает погоню за правым защитником леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонгом. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, «красные дьяволы» на днях провели переговоры по трансферу с представителями нидерландца.

Отмечается, что Фримпонг очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который считает, что Жереми способен усилить правый фланг обороны манкунианцев. Ранее сообщалось,что сам нидерландец открыт к переходу.

Фримпонг в этом сезоне отметился восемью голами и шестью голевыми передачами в немецкой Бундеслиге. 22-летний фуллбек интересен и другим топ-клубам, но фаворитом на трансфер пока является «Манчестер Юнайтед».