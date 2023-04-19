Де Пауль может перейти в суперклуб АПЛ

Чемпион мира Родриго де Пауль, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах опорного полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». В связи с непростой экономической ситуацией «матрасники» могут расстаться с одним из своих ведущих игроков. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.

Контракт де Пауля с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги Родриго провел 22 матча, забил один гол и сделал три ассиста.