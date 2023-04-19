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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» хочет усилиться игроком «Манчестер Сити»

19 Апреля 2023 • 12:40 Комментировать

Центральный защитник Эмерик Лапорт, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может вернуться в испанский чемпионат. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Реал».

В «королевском» клубе хотят подписать Лапорта в центр обороны на место Давида Алабы. Мадридцы планируют перевести австрийца на левый фланг.

Срок трудового соглашения между Эмериком и «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается примерно в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Лапорт провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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