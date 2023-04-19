Карвалью покинет «Ливерпуль» летом

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью покинет мерсисайдский клуб ближайшим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец будет выступать за другую команду в следующем сезоне.

Ранее ходили слухи о том, что Карвалью планируют отдать в аренду. Фабиу неплохо начал свой дебютный сезон на «Энфилде», но затем перестал регулярно появляться на поле. Португалец перешёл в команду Юргена Клоппа прошлым летом из лондонского «Фулхэма» на правах свободного агента.

В 12 матчах Английской премьер-лиги Карвалью отметился двумя забитыми голами в нынешнем сезоне. В последний раз Фабиу выходил в основе своей команды в матче чемпионата в октябре 2022 года.