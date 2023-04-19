Милнер ещё не решил, хочет ли остаться в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ещё не определился со своим будущим. У футболиста летом заканчивается контракт с мерсисайдским клубом. Перед ним стоит выбор: остаться ещё на один сезон или покинуть команду.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ветеран «Ливерпуля» продолжает думать о своём будущем и не принял окончательное решение. Руководство «скаузеров» и главный тренер Юрген Клопп не прочь оставить Джеймса ещё на один сезон.

В этой кампании 37-летний Милнер отметился одной результативной передачей в Английской премьер-лиге. Полузащитник выступает за команду Юргена Клоппа с 2015 года.