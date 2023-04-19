Холанн готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн счастлив в своей нынешней команде и готов обсудить с ней условия нового контракта. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

По информации от источника, Холанн считает «Манчестер Сити» идеальным клубом для своего прогресса. Напомним, в этом сезоне норвежец уже забил 32 гола в Английской премьер-лиге и повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству забитых мячей за один розыгрыш чемпионата.

Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. Эрлинга ранее связывали с переходом в мадридский «Реал», который может попытаться провернуть трансфер в будущем.