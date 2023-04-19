Два лондонских клуба заинтересовались Уорд-Праусом

Хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус находится в сфере интересов сразу нескольких клубов Английской премьер-лиги. Согласно информации таблоида Daily Mail, игроку разрешили уйти, если команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.

Как сообщает источник, среди претендентов на 28-летнего футболиста называются лондонские «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Уорд-Праус принял участие в 38 поединках за «святых» во всех турнирах, отметившись девятью голами и тремя результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.