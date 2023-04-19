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Тьяго Силва призвал руководство «Челси» разработать стратегию

19 Апреля 2023 • 11:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился мнением о ситуации, которая сложилась в лондонском клубе.

Напомним, вчера, 18 апреля, «синие» уступили мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и завершили свои выступления в текущем розыгрыше турнира. После 31 тура чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

По мнению опытного бразильца, руководству клуба стоит остановиться в приобретении новых футболистов и выработать стратегию, иначе в следующем сезоне «Челси» может повторить те же ошибки.

«Положительным моментом является то, что в команде есть замечательные игроки, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут недовольны. Некоторые не могут попасть в состав, нам нужно остановиться и разработать стратегию», — приводит слова Силвы Football365.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 22 апреля против «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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