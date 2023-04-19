В «Челси» приняли решение по Маунту

Полузащитник Мэйсон Маунт может остаться в лондонском «Челси», несмотря на слухи о возможном трансфере в другой клуб. Как информирует таблоид Daily Express, владелец «пенсионеров» Тодд Бёли решил оставить 24-летнего хавбека на «Стэмфорд Бридж».

Руководство клуба уже подготовило для футболиста новое трудовое соглашение. Если же Маунт отклонит его, то «Челси» продаст его летом, чтобы выручить какие-то денежные средства. Контракт Мэйсона с лондонцами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в 23 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.