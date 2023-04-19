Гюндоган высказался о своём будущем

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал информацию о том, что может покинуть английский клуб.

«Переговоры ведутся, это вполне нормально. Не хочу вдаваться в подробности, ведь еще ничего не решено. Если будет какое-то решение, вы узнаете об этом первыми», - передает слова немецкого полузащитника инсайдер Фабрицио Романо.

Срок контракта Илкая с «горожанами» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что немец может перейти в каталонскую «Барселону».

В сезоне-2022/2023 Гюндоган сыграл 40 поединков, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.