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Назван клуб, который заинтересован в Джеррарде

19 Апреля 2023 • 10:47 Комментировать

Бывший главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард может трудоустроиться в чемпионате Греции. Согласно информации The Sun, в услугах 42-летнего специалиста заинтересован пирейский «Олимпиакос». Его кандидатура считается одной из приоритетных.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что греческий клуб также рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо.

После 30 проведенных матчей «Олимпиакос» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Следующий матч пирейский клуб поведет против АЕКа.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Стивен Джеррард
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