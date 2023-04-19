Назван клуб, который заинтересован в Джеррарде

Бывший главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард может трудоустроиться в чемпионате Греции. Согласно информации The Sun, в услугах 42-летнего специалиста заинтересован пирейский «Олимпиакос». Его кандидатура считается одной из приоритетных.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что греческий клуб также рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо.

После 30 проведенных матчей «Олимпиакос» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Следующий матч пирейский клуб поведет против АЕКа.