Лэмпард установил антирекорд и вошёл в историю «Челси»

Фрэнк Лэмпард, вернувшийся на пост главного тренера лондонского «Челси», установил клубный антирекорд «пенсионеров». Как информирует Mirror, 44-летний специалист стал первым наставником в истории столичного коллектива, потерпевшим поражения в четырех стартовых матчах. Общая разница голов в этих играх – 1:7.

Напомним, что Лэмпард сменил у руля «Челси» Грэма Поттера, которого уволили за неудовлетворительные результаты. С Фрэнком был подписан краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

«Челси» вылетел в Лиги чемпионов на стадии ¼ финала, а в АПЛ занимает лишь 11-е место.