Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» - новый претендент на услуги Кейна

19 Апреля 2023 • 09:49 Комментировать

Судя по настойчивым слухам, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн все-таки покинет клуб, который так и не подарил ему ни одного трофея. Но теперь ему предстоит сделать непростой выбор - на Кейна претендуют много клубов, и надо выбрать именно тот, который принесет ему как можно больше трофеев за кратчайший срок.

Однако в мадридский «Реал» Кейна не зовут - зато, как сообщает Le Parisien, уже зовут в парижский «ПСЖ». Там Кейн наверняка сможет стать чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги, но думается, что мечтает он все же о совсем других трофеях. Впрочем, в «ПСЖ» можно и просто неплохо заработать... 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
10:15 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард установил антирекорд и вошёл в историю «Челси»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Гарре рассказал о своём общении с Гвардиолой
09:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» - новый претендент на услуги Кейна
09:35 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Милитао должен был получить красную» 1
08:04 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет назначить Поттера
07:47 · Англия. Премьер-лига
Дрогба оценил трансферную политику «Челси»
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может выиграть в семи матчах кряду
18 Апреля
23:15 · Англия. Премьер-лига
Названо условие, при котором «Ньюкасл» поборется за Дембеле слухи
22:40 · Англия. Премьер-лига
Крис Саттон: «Владелец «Челси», видимо, ни во что не ставит Лэмпарда»
21:36 · Англия. Премьер-лига
Кемпес сравнил Гарначо с Мбаппе
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать основного вратаря сборной Испании
19:32 · Англия. Премьер-лига
Забитцер не входит в планы Тухеля слухи
19:22 · Англия. Премьер-лига
37-летний Янг может продлить контракт с «Астон Виллой» слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
Тео Эрнандес может покинуть «Милан» ради АПЛ
17:56 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн провёл позитивные переговоры с «Челси»
Все новости
Рекомендуем