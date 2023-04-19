«ПСЖ» - новый претендент на услуги Кейна

Судя по настойчивым слухам, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн все-таки покинет клуб, который так и не подарил ему ни одного трофея. Но теперь ему предстоит сделать непростой выбор - на Кейна претендуют много клубов, и надо выбрать именно тот, который принесет ему как можно больше трофеев за кратчайший срок.

Однако в мадридский «Реал» Кейна не зовут - зато, как сообщает Le Parisien, уже зовут в парижский «ПСЖ». Там Кейн наверняка сможет стать чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги, но думается, что мечтает он все же о совсем других трофеях. Впрочем, в «ПСЖ» можно и просто неплохо заработать...