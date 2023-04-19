Лондонский клуб хочет назначить Поттера

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может занять пост наставника другого столичного клуба. Как информирует таблоид Daily Mail, в услугах специалиста заинтересован «Вест Хэм».

В стане «молотобойцев» Поттер будет призван заменить Дэвида Мойеса, которого могут отправить в отставку по завершении нынешнего сезона, несмотря на действующий контракт до 2024 года.

«Вест Хэм» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 30 проведенных матчей подопечные Мойеса набрали 31 очко и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны.