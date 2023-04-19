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Дрогба оценил трансферную политику «Челси»

19 Апреля 2023 • 07:47 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба высказался о трансферной политике нового руководства «пенсионеров».

«Я сейчас не узнаю «Челси». Это уже не тот клуб, который был раньше. Там сейчас новый владелец, новое видение… Когда руководил Абрамович покупалось много игроков, но все сделки были очень умными. Это делалось для завоевания трофеев.

В данный момент стратегия отличается. Клуб начал делать упор на молодых футболистов. Но тренерам непросто управлять раздевалкой, когда в команде более 30 человек», - цитирует Дидье Get French Football News.

В данный момент владельцем «Челси» является американский бизнесмен Тодд Бёли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба
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