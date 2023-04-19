«Челси» не может выиграть в семи матчах кряду

Поражение «Челси» от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) продолжило катастрофическую серию лондонцев. «Синие» не могут победить уже на протяжении семи официальных матчей кряду.

Началась серия 18 марта с ничьей в АПЛ против «Эвертона» (2:2). Далее последовали поражение от «Астон Виллы» (0:2), нулевая ничья с «Ливерпулем» и поражение от «Вулверхэмптона» (0:1).

12 апреля «синие» проиграли мадридскому «Реалу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а спустя несколько дней потерпели унизительное поражение от «Брайтона» в АПЛ – 1:2.

Таким образом, «Челси» не может отпраздновать победу в семи играх кряду, в них лондонцы забили лишь трижды, а пропустили 11 раз.

Читайте наш обзор вечерней игры.