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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не может выиграть в семи матчах кряду

19 Апреля 2023 • 00:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Поражение «Челси» от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) продолжило катастрофическую серию лондонцев. «Синие» не могут победить уже на протяжении семи официальных матчей кряду.

Началась серия 18 марта с ничьей в АПЛ против «Эвертона» (2:2). Далее последовали поражение от «Астон Виллы» (0:2), нулевая ничья с «Ливерпулем» и поражение от «Вулверхэмптона» (0:1).

12 апреля «синие» проиграли мадридскому «Реалу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, а спустя несколько дней потерпели унизительное поражение от «Брайтона» в АПЛ – 1:2.

Таким образом, «Челси» не может отпраздновать победу в семи играх кряду, в них лондонцы забили лишь трижды, а пропустили 11 раз.

Читайте наш обзор вечерней игры.

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Челси
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