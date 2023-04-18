Английский «Ньюкасл» поборется за нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Но только в том случае, если «сороки» смогут по итогам текущего сезона пробиться в Лигу чемпионов, то есть занять место не ниже четвёртого в турнирной таблице Премьер-лиги. Об этом рапортует 90min.

Отмечается, что недавно Дембеле уже бывал в Англии и даже контактировал с представителями «Ньюкасла».

На данный момент симпатичная команда Эдди Хау идёт на четвёртом месте в АПЛ. В активе «сорок» - 56 набранных очков после 30 проведённых матчей. Отрыв от пятого места, на котором идёт «Тоттенхэм» - три балла, но у «шпор» на одну проведённую игру больше.

Дембеле можно выкупить у «Барселоны» - раскрыта сумма