Крис Саттон: «Владелец «Челси», видимо, ни во что не ставит Лэмпарда»

Известный в прошлом английский футболист Крис Саттон считает, что приход Тодда Бёли в раздевалку «Челси» демонстрирует то, что Фрэнк Лэмпард не является авторитетом в команде, хотя только что был назначен наставником клуба.

- Помогает ли команде приход ее владельца в раздевалку? Я совсем не уверен. Это был жест разочарования, у него должно было быть разрешение Лэмпарда, или он ни во что не ставит его, - цитирует Саттона BBC Sport.

В настоящий момент лондонский клуб сражается с мадридским «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.