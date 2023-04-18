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Крис Саттон: «Владелец «Челси», видимо, ни во что не ставит Лэмпарда»

18 Апреля 2023 • 22:40 Комментировать
Челси
0:1
Реал Мадрид
1 2.60 X 3.20 2 3.05
2-й тайм

Известный в прошлом английский футболист Крис Саттон считает, что приход Тодда Бёли в раздевалку «Челси» демонстрирует то, что Фрэнк Лэмпард не является авторитетом в команде, хотя только что был назначен наставником клуба.

- Помогает ли команде приход ее владельца в раздевалку? Я совсем не уверен. Это был жест разочарования, у него должно было быть разрешение Лэмпарда, или он ни во что не ставит его, - цитирует Саттона BBC Sport.

В настоящий момент лондонский клуб сражается с мадридским «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Тодд Бёли
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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