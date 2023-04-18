«Манчестер Юнайтед» может подписать основного вратаря сборной Испании

До сих пор непонятно, кто будет основным вратарём «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Контракт Давида де Хеа истекает, и «красные дьяволы» могут расстаться с испанцем ближайшим летом.

Как сообщает TodoFichajes, гранд Премьер-лиги до сих пор рассматривает вариант с подписанием Уная Симона – основного голкипера национальной сборной Испании. 25-летний футболист «Атлетика» оценивается авторитетным порталом transfermarkt в 25 миллионов евро, но баски наверняка будут требовать за Симона больше. Действующий контракт голкипера рассчитан до конца сезона 2024/2025.