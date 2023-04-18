Австрийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер решительно настроен остаться под опекой Эрика тен Хага. По информации Football Insider, игрок атаки «манкунианцев» планирует остаться в Манчестере, несмотря на то, что принадлежит мюнхенской «Баварии».

По информации источника, решающим фактором в переходе игрока в английский гранд будет мнение «Баварии» и цена за потенциальный переход. Сообщается и то, что Сабитцер не фигурирует в долгосрочных планах нового босса «Баварии» Томаса Тухеля.

В текущем сезоне на счету австрийца 13 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в них ему удалось отличиться голом трижды. Также на его счету один ассист.