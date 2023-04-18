Тео Эрнандес может покинуть «Милан» ради АПЛ

В летнее трансферное окно защитник Тео Эрнандес может покинуть «Милан». Как сообщает TodoFichajes, 25-летний француз может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. У Эрнандеса якобы будет сразу несколько предложений от английских клубов. О каких именно командах идёт речь, не уточняется.

Потенциальный трансфер Тео Эрнандеса будет дорогостоящим. В настоящий момент специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают французского защитника в 60 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эрнандес провёл за «Милан» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.