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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тео Эрнандес может покинуть «Милан» ради АПЛ

18 Апреля 2023 • 18:37 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник Тео Эрнандес может покинуть «Милан». Как сообщает TodoFichajes, 25-летний француз может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. У Эрнандеса якобы будет сразу несколько предложений от английских клубов. О каких именно командах идёт речь, не уточняется.

Потенциальный трансфер Тео Эрнандеса будет дорогостоящим. В настоящий момент специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают французского защитника в 60 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эрнандес провёл за «Милан» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Милан Апл Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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