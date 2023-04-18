Нагельсманн провёл позитивные переговоры с «Челси»

Следующим клубом Юлиана Нагельсманна может стать «Челси». Известный журналист Флориан Плеттенберг подтверждает информацию о встрече немецкого специалиста с руководителями лондонского клуба.

«Переговоры были очень позитивными. Но быстрого решения от всех сторон не ожидается. Нагельсманн хочет быть на 100% уверенным в проекте», - написал Плеттенберг в социальных сетях.

Напомним, что недавно Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии». Боссы мюнхенского клуба приняли такое решение из-за отсутствия прогресса. Что до «Челси», то лондонцы недавно отправили в отставку Грэма Поттера.