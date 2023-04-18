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Пол Паркер дал совет «Манчестер Юнайтед»

18 Апреля 2023 • 17:33 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер дал клубу совет по ситуации на позиции голкипера.

«Давид де Хеа – первоклассный вратарь, и я не вижу причин, по которым «Манчестер Юнайтед» мог бы хотеть заменить его. Я определённо считаю, что клуб должен продлить его контракт ещё на год. Он заслужил право ещё как минимум сезон быть основным вратарём, и если он продолжит хорошо играть, то клуб сможет предложить ему новый контракт. На мой взгляд, де Хеа входит в число лучших вратарей мира», - сказал Паркер, чьи слова приводит портал Goal.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 23 апреля – против «Брайтона» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Пол Паркер
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