«Манчестер Сити» может подписать игрока «Арсенала»

В сфере интересов «Манчестер Сити» находится защитник «Арсенала» Киран Тирни. Об этом рассказывает Football Transfers.

Тирни получает не так много игрового времени в «Арсенале» после того, как состав команды пополнил Александр Зинченко. Впрочем, пока непонятно, готовы ли лондонцы расстаться с 25-летним шотландцем.

Действующий контракт Кирана Тирни рассчитан до средины 2026 года. Всего за «Арсенал» шотландец провёл 118 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Кирана Тирни в 25 миллионов евро.